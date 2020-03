Conor McGregor se solidariza con médicos irlandeses y pide cuarentena

Contra el coronavirus en Irlanda, los puños, los aportes económicos y las ideas de Conor McGregor son fundamentales.

El peleador de artes marciales mixtas donó un millón de euros para la asistencia sanitaria en su país.

Previamente había solicitado a las autoridades que decretaran el confinamiento, ante las 22 mil víctimas mortales del COVID-19 en el mundo.

El millón de euros de McGregor está destinado a equipo médico para los hospitales de la provincia de Leinster.

Todo se dio a conocer luego que Paschal Donohoe, ministro de salud irlandés, agradeciera los mensajes de McGregor para crear conciencia por el coronavirus.

Thank you sincerely for your message, Minister Paschal Donohoe. Here is my reply. pic.twitter.com/0NcnVgrKaA

El peleador subió su larga respuesta a las redes sociales.

“¿Dónde estaríamos nosotros sin estos valientes hombres y mujeres? Yo no lo sé”, dijo McGregor acerca de los profesionales de la medicina en Irlanda.

“Que Dios los bendiga y los mantenga sanos”, recalcó.

El irlandés pidió también más protección de las autoridades en las calles, para reforzar el aislamiento que aún no es obligatorio.

Lamentó que hasta ahora el Gobierno no haya sido tajante en cuanto a que las personas permanezcan en su casa.

También criticó que el acceso a los aeropuertos se mantenga sin mayores medidas de seguridad.

“Siento que nos estamos moviendo hacia el camino, pero no lo suficiente”, insistió el pegador.

McGregor, con un tuit, también alabó la disposición de los médicos irlandeses a volver a casa a ayudar.

Lo hizo al ver la información de que un grupo regresó de Australia para luchar contra el coronavirus en Irlanda.

I am in absolute awe of these people. Every single one of them serving on our frontline. Wow! Thank you ❤️ https://t.co/3diahMgpLV

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 26, 2020