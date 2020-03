Coronavirus: El agradecimiento de Klopp y sus jugadores a los médicos

Jürgen Klopp y los jugadores del Liverpool agradecieron a los trabajadores de la salud en todo el mundo por su lucha contra el coronavirus.

Tanto el entrenador alemán como varios de los jugadores más destacados, como Roberto Firmino, Jamie Milner, Sadio Mané y Mohamed Salah, enviaron el mensaje.

Además estuvieron presentes jugadores del equipo femenino del club.

“Queremos aprovechar esta oportunidad para dar un mensaje de agradecimiento a todos los trabajadores de la salud”, afirmó Klopp desde su hogar.

To all the health care workers around the world.

A little message from us to you… ❤️ pic.twitter.com/1EuwvAdSSa

