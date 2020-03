Fallece hermano menor de Pelé

El hermano de Pelé, conocido como Zoca, falleció a los 77 años de cáncer en la próstata, informó el jueves el club Santos.

Britney Spears asegura que corre los 100 metros más rápido que Usain Bolt

Mariana Arceo es dada de alta tras contagiarse de coronavirus

Jair Arantes do Nascimento falleció el miércoles, dijo el club de futbol en una declaración difundida en las redes sociales.

El funeral se iba a realizar el jueves. No se espera que Pelé, de 79 años, asista, pues está en auto aislamiento debido a la pandemia de coronavirus, dijo su portavoz Pepito Fornos.

Al igual que Pelé, Zoca jugó para Santos, pero nunca se acercó al éxito de su hermano, uno de los grandes de la historia del fútbol mundial.

Jair Arantes do Nascimento, o Zoca, irmão do nosso Rei, faleceu na noite desta quarta, aos 77 anos. Zoca chegou a atuar na base do Peixão quando era mais novo. Sentimentos ao nosso ídolo Pelé e a toda sua querida família. Descanse em paz, Zoca. Obrigado por tudo! 🖤 pic.twitter.com/5mHy9c3Anb

— Santos Futebol Clube (de 🏡) (@SantosFC) March 26, 2020