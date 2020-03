VIDEO: Mil Máscaras desmiente haber sufrido un infarto

En últimas horas se comenzó a rumorar acerca del estado de salud del luchador Mil Máscaras, en el que se decía que se encontraba grave después de haber sufrido un infarto, por lo que el mítico gladiador salió a aclarar el malentendido.

En un video publicado en su cuenta oficial de Facebook, “Mr Personalidad” desmintió la información. “Hoy 26 de marzo de 2020 mando un saludo muy afectuoso a las redes sociales. Anda un chisme muy grande que dice que estoy enfermo, no es cierto, es una mentira muy grande, no sé quién la esté impartiendo”, señala el enmascarado.

“Hay un dicho muy genial que dice botellita de jerez, todo lo que me desees será al revés, si me deseas que este sano, que este bien, pues muy bien, pero eso de andar criticando, andar diciendo que me dio un infarto, eso está mal. El día que sea así yo mismo se lo informaré a las redes”, enfatizó Mil Máscaras.

El luchador finalizó el mensaje con un saludo para todos sus seguidores.

Mr. Personalidad, de 77 años de edad, es hermano de Dos Caras y de Psicodélico, ha sido multicampeón en México, Estados Unidos y Japón.

Además que fue inducido al Salón de la Fama de WWE en 2012 y recibió un merecido reconocimiento en 2019 por el CMLL, en el evento Homenaje a Dos Leyendas. También es parte del Salón de la Fama del Museo del Luchador Profesional (PWHF, por sus siglas en inglés), ubicado en Texas.

