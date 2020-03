Posponen las 500 Millas de Indianápolis por coronavirus

Las 500 Millas de Indianápolis, la mítica carrera del automovilismo estadounidense, fueron pospuestas hasta agosto debido a la pandemia del coronavirus. Por primera vez desde 1946 no se disputará durante el fin de semana del feriado del Día de los Caídos en guerra.

La carrera se realizará el 23 de agosto, tres meses después de la fecha original del 24 de mayo.

TE RECOMENDAMOS Reportan los primeros dos casos de coronavirus en el Barcelona

“El mes de mayo en el Indianápolis Motor Speedway es mi temporada favorita del año y al igual que nuestros aficionados estoy decepcionado de que tengamos que cambiar la fecha”, dijo el empresario Roger Penske, quien concretó la adquisición de la IndyCar y del circuito Indianápolis Motor Speedway al inicio de este año.

“Sin embargo, la salud y seguridad de los participantes del evento y espectadores es nuestra prioridad. Creemos que posponer el evento es la decisión responsable con las condiciones y restricciones que enfrentamos”, dijo el jueves. “Seguiremos buscando la forma de mejorar la experiencia de los participantes en los próximos meses y estoy seguro que podremos recibir a los aficionados con unas instalaciones transformadas y un gran espectáculo global cuando se dispute la carrera más grande del mundo”.

Las 500 Millas de Indianápolis empezaron a disputarse en 1911. No se realizó en 1917 y 1918, así como entre 1941 y 1945 debido a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Tony Hulman adquirió la descuidada pista tras la Segunda Guerra Mundial y el Indy 500 se volvió a correr el fin de semana del Día de Caídos en 1946, desde entonces se ha realizado ese fin de semana cada año.

Aunque el clima ha afectado otras ediciones de la prestigiosa carrera, se trata de la primera vez que se ha tenido que modificar la fecha.

No se ha informado de cuándo iniciará la temporada, pero la página de internet de IndyCar indica que la primera competencia de la temporada será en Detroit el 30 de mayo.

TE RECOMENDAMOS Britney Spears asegura que corre los 100 metros más rápido que Usain Bolt

Month of May update from @INDYCAR and @IMS:

The Indianapolis 500 presented by Gainbridge has been rescheduled for Sunday, Aug. 23 and the GMR Grand Prix will move to Saturday, July 4.

Full details: https://t.co/WDCpllAZZO pic.twitter.com/p69KMYvD1K

— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) March 26, 2020