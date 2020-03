Así luce el coach de New Orleans, tras recuperarse del coronavirus

Para el coach de los Saints de New Orleans, Sean Payton, los peores momentos han pasado, luego de que diera positivo por coronavirus el 15 de marzo, por lo que explicó la situación que lo ha hecho reflexionar sobre su salud y su vida en general.

VIDEO: PREOCUPA A SEGUIDORES EL ESTADO FÍSICO DE ANDRÉ MARÍN

El entrenador se dijo afortunado y comentó algunos de los síntomas que presentó durante estos días: "Pero he sido afortunado. Te quedas recluido como todos, y encuentras la forma de pasar el tiempo. Tuvimos un comité de competencia que se reunió el otro día por teleconferencia. Pero me siento mucho mejor. Y mi apetito no se disipó en absoluto durante ese tiempo. Veo muchas películas, luego vas a Twitter y ves que todos los demás están viendo los mismos programas. Me ha ido bien. Esto ha sido un proceso. Paso mucho tiempo tratando de aprender todo lo que pueda sobre esto".

Payton insistió en que la gente debe hacer consciencia de la situación que se vive en el mundo, donde lo más importante es la salud y las contribuciones de cada uno pueden terminar por salvar vidas, sin importar los estatus sociales.

"No somos invencibles, y cada uno de nosotros ciertamente puede verse infectado. Tenemos políticos, atletas, lo que sea, se han infectado. El príncipe Carlos de Inglaterra se infectó ¿verdad? Entonces no importa si vives en un castillo o en un departamento”, señalo Payton.

Appreciate the well wishes. I'm feeling better and fortunate to not have any of the respiratory symptoms. 4 more days at home.#BEATCovid pic.twitter.com/vvjbnqoeZx — Sean Payton (@SeanPayton) March 19, 2020

Shootout to Gabe and the folks at Fatboys Pizza. They've been delivering these great pizzas to our local healthcare workers. pic.twitter.com/sfoFmzJ8lK — Sean Payton (@SeanPayton) March 22, 2020