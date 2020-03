Coronavirus: ¿Qué es el ERTE, la medida a la que apelan los clubes de futbol en España?

Pagar un plantel multimillonario no es tarea fácil, y muchísimo menos durante una crisis como la del coronavirus.

A los fallecimientos por el COVID-19 se suma el desastre económico que está causando la cuarentena.

Si no hay actividad, es imposible generar dinero, y si no hay dinero no se puede pagar al empleado.

Sobre esta lógica, varios clubes de futbol en España comienzan a apelar a la flexibilización de los contratos.

¿Qué es el ERTE?

Equipos como el FC Barcelona, Espanyol y Atlético de Madrid se están acogiendo al beneficio del ERTE.

Es el Expediente de Regulación de Empleo Temporal, que se basa en la Ley del Estatuto de los Trabajadores en España.

"Le preguntaría a los empresarios si se bajarían el sueldo": Dinenno El atacante de Pumas aceptaría la reducción de sueldo, si esto va para las personas más vulnerables ante la situación del coronavirus

Permite aliviar costos salariales y reducir el trabajo de las plantillas, así como suspender de forma temporal los contratos.

La empresa puede tomar dos caminos, siempre previa negociación con los trabajadores.

El primero es prescindir por un período de tiempo determinado de los empleados, por lo que no se les pagaría salario.

El otro es una rebaja de los sueldos, que es lo que intenta hacer, por ejemplo, el Barcelona con sus grandes estrellas.

La rebaja de sueldos, un dilema

La negociación entre la directiva del club catalán y las estrellas del plantel de futbol se basa en la reducción de, al menos, 30% de los salarios.

El diario El País difundió la información sobre la negociación.

Las dudas se plantean no solo en la posición de las estrellas, que va desde la negativa absoluta hasta la afirmación de la decisión.

Reducen sueldo a jugadores de Gallos Blancos por coronavirus El técnico de los Gallos Blancos, Víctor Manuel Vucetich, dijo que por ahora la dirigencia les pagará solo una parte de sus sueldos

Pasa también por la posición de otros empleados del club que no ganan tanto como los grandes.

No es igual rebajar el 30% del sueldo, por ejemplo, de Lionel Messi, que de otro empleado del club.

En Alemania, las figuras de peso rebajaron su sueldo para proteger a los empleados menos favorecidos.

¿Sucedería algo similar en España?