Quentin Tarantino revela su top cinco de películas de boxeo

Quentin Tarantino, famoso director, productor, guionista, editor y actor, y recordado por películas como Pulp Fiction y Kill Bill cumple 57 años este 27 de marzo y es por eso que recordamos su punto de vista sobre las mejores 5 películas acerca de su segunda pasión, como lo es el boxeo.

En declaraciones recabadas por el CMB, el director explica porque los aficionados al deporte deben ver estas cintas que muestran el crudo mundo del pugilismo.

ROCKY

“Si hablamos de boxeo y cine, lo primero que se nos cruza por la cabeza es Rocky. Lejos la película más exitosa sobre boxeo de la historia. La historia del boxeador italo-americano Rocky Balboa fue escrita y protagonizada por Sylvester Stallone, en el papel que lo catapultó al estrellato”.

“La historia del film mezcla los ingredientes necesarios para ser del gusto de la mayoría del público. El humilde que alcanza la fama a fuerza de puro corazón, una historia de amor detrás que toma relevancia en un final súper emotivo y algo de acción en un combate digno de las grandes veladas pugilísticas de la historia del box”.

“La película se alzó con 3 Oscars y fue un éxito enorme de taquilla, además de ser el puntapié inicial para sus secuelas”.

MILLON DOLLAR BABY

“Si hablamos de grandes éxitos de taquilla, no podemos dejar de mencionar Millon Dollar Baby, la película dirigida y protagonizada por Clint Eastwood, donde se presenta como el entrenador de una pugilista a la cual deberá llevar a la cima”.

“Las actuaciones de Hilary Swank y Morgan Freeman son los complementos ideales para esta película que nuevamente nos presenta una historia detrás con una carga emocional muy fuerte y algo controversial”.

THE FIGHTER

“The Fighter es una de las películas de este género que más me gustó. La actuación de Christian Bale es casi perfecta (se llevó el Oscar a mejor actor de reparto por este papel) y la película tiene, nuevamente, todos los condimentos necesarios para que te quedes enganchado durante los 116 minutos que dura el film”.

“La historia está basada en hechos reales y cuenta acerca de 2 hermanos boxeadores de bajo nivel y con personalidades muy dispares que se unen ante la adversidad para lograr posicionar al menor de ellos (Micky Ward-Mark Wahlberg) en el estrellato”.

THE CINDERELLA MEN

“Una vez más una historia inspirada en la vida real fue plasmada en el cine, esta vez de la mano del director Ron Howard y con el protagónico de Russell Crowe en la piel del boxeador James J. Braddock”.

“La película se llama Cinderella Men (apodo que ganó Braddock durante su época dorada). Dotado de la tenacidad que solamente un hombre puede sentir al ver a su familia en las peores condiciones, Braddock decide exponer su vida para lograr salir de tan apremiante situación enfrentando al temido Max Baer”.

“La película no tuvo la mejor recepción de la crítica y fue cuestionada por la caracterización del campeón Max Baer, pero no deja de ser una de las historias más emocionantes del boxeo llevada a la pantalla grande”.

RAGING BULL

“Para el final me dejo el as en la manga. Una de las mejores películas de todos los tiempos, con una interpretación perfecta a cargo de Robert de Niro (Oscar al mejor actor), la dirección de Martin Scorsese y la historia mítica de Jake LaMotta. La película es Raging Bull (Toro Salvaje) y no tiene ni un solo segundo de desperdicio”.

“Basado en el libro biográfico del ex campeón, la vida de LaMotta es digna de una película de este calibre. Sus problemas dentro y fuera del ring lo llevaron a ser una de las personalidades más reconocidas en el mundo del box”.

“Definitivamente, la mejor película sobre deportes que se ha hecho hasta la actualidad”.