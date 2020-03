Marchesín sueña con volver al América

Aunque está triunfando en Europa con el Porto, Agustín Marchesín, aún recuerda su paso por las Águilas y sueña con algún día volver a la institución en donde consiguió tres títulos.

En entrevista con TyC Deportes, el arquero argentino aseguró que salió del América entre lágrimas y externó su deseo de regresar a las Águilas cuando salga su colega mexicano, Guillermo Ochoa.

"Así como me fui de Lanús llorando, de América me pasó exactamente lo mismo. Ahí está Guillermo Ochoa, que es un ídolo nacional, pero ojalá que el día que le toque salir, a mí me toque volver", comentó.

El también ex portero de Santos Laguna, al ser cuestionado por el tema del coronavirus, hizo énfasis que la gente fue muy precavida desde un principio, por lo que la pandemia no ha causado tantos estragos en Portugal, país en donde milita.

"Acá en Portugal está bastante controlado el tema del COVID-19. La gente se concientizó rápido y no sale mucho a la calle, salvo casos de necesidad", culminó.

Con el América, Marchesín disputó 132 juegos en donde recibió 131 goles y mantuvo su arco invicto en 52 ocasiones. Además consiguió el título de Liga, de Copa MX y el Campeón de Campeones antes de emigrar a Europa.

