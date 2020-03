"Ronaldinho no está feliz, su sonrisa está apagada": Ex futbolista del América

Además de la magia que tuvo con el balón, Ronaldinho siempre fue símbolo de alegría. En su rostro nunca faltó la sonrisa, misma que actualmente se encuentra apagada, luego de la difícil situación que atraviesa, pues ya lleva más de dos semanas arrestado en Paraguay.

Nelson Pipino Cuevas, quien militó en el balompié mexicano en equipos como América, Pachuca y Puebla, narró lo mal que la está pasando el ex futbolista brasileño, pues son grandes amigos.

Te puede interesar: Gran Premio de la Ciudad de México se pospondría por coronavirus

“Ronaldinho no está nada feliz, lo que más le caracteriza es su sonrisa, su buena onda, su forma de ser, pero hoy en día, por la situación que atraviesa, esa sonrisa está apagada, porque está en una prisión, que es un lugar donde no está acostumbrado. No hay ningún tipo de lujos", mencionó el paraguayo a CNN Radio en Argentina.

Y es que Ronaldinho junto a su hermano Roberto se encuentran detenidos en Paraguay desde el pasado 6 de marzo. Incluso, la leyenda del balompié pasó su cumpleaños número 40 detenido, debido a la documentación falsa con la que ingresó a dicho país.

Los abogados de Dinho continúan trabajando para que pueda recuperar su libertad, pues ya también le prohibieron las visitas, aunque esto fue por la pandemia del coronavirus.