“Tengo similitudes con Firmino y con Agüero”: Raúl Jiménez

Raúl Jiménez ha logrado ganarse el cariño de la afición del Wolverhampton a tal grado de ser uno de los principales referentes de la escuadra dirigida por Nuno Espirito Santo. Ahora, en plena cuarentena por coronavirus, el goleador mexicano concedió una entrevista para el portal de los Wolves, en donde reveló tener grandes similitudes a otros jugadores de la Premier League, en especial a jugadores como Roberto Firmino y Sergio el ‘Kun’ Agüero.

“Creo que tengo características diferentes de algunos jugadores pero tal vez tengo algunas similitudes con Roberto Firmino y el ‘Kun’ Agüero. Son muy buenos jugadores y los sigo y trato de ser similar”, explicó.

“I miss playing, training and being with the fans. I want to return, but health comes first."@Raul_Jimenez9 updates on training at home, time with his family and where he sees himself in ten years.

🇲🇽🗣https://t.co/rkZWy26E1i

— Wolves (@Wolves) March 27, 2020