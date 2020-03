Mike Tyson relata cómo su tigre le arrancó el brazo a una mujer

Mike Tyson siempre se ha caracterizado por ser un polémico personaje dentro y fuera de los cuadriláteros de boxeo. Pues desde aquella mordida a Evander Holyfield, hasta su retiro y su vida llena de lujos. El boxeador estadounidense siempre ha dado de qué hablar.

Tal fue el caso cuando dio a conocer que tendría un tigre como mascota, situación que sin duda implicaba un riesgo tanto para él, como para la gente cercana que convivía con el ex boxeador.

Mike decidió adoptar al tigre tras estar en prisión durante un tiempo, por lo que una conversación con un viejo amigo, quien fue el que le dio al cachorro, fue lo que lo hizo tomar la decisión de tener como mascota al feroz animal.

En una charla a través de Instagram con el rapero Fat Joe, Mike Tyson detalló cómo fue que su tigre atacó a una mujer a tal grado de dejarla prácticamente sin un brazo, decisión que posteriormente hizo arrepentirse al boxeador y darse cuenta del riesgo que implicaba para él y para otros el hecho de tener a un animal al cual él mismo consideró como difícil de domesticar.

"Mira Joe, lo que pasó fue que alguien saltó por encima de la cerca en donde estaba el tigre y comenzó a jugar con él. El animal no conocía a esta mujer y ocurrió un feo accidente. Cuando vi lo que el tigre le hizo al brazo de esta mujer, decidí darle 250 mil dólares, pues en ese entonces yo tenía mucho dinero. No podía creer lo que había hecho con su brazo, estaba totalmente jodida. No podía creer lo que un animal así es capaz de hacer con la carne humana", relató el ex campeón mundial.