Presidente de Correcaminos asegura que la afición cuida al Gullit Peña

Desde su llegada al club Correcaminos de la Liga de Ascenso del futbol mexicano, Carlos el ‘Gullit’ Peña ha cambiado por completo, siendo totalmente profesional y entregado al club. Hecho con el cual se ha ganado el cariño de la afición quienes incluso tienen la tarea por parte del presidente, Alejandro Mansur, de informarle si el jugador anda en malos pasos.

Te puede interesar: Esteban Gutiérrez sigue activo con carreras virtuales

En entrevista para ESPN, el presidente del ‘Corre’ relató cómo hizo dicha petición a sus aficionados con el objetivo de que el Gullit Peña no tenga distracciones fuera del terreno de juego y que siga mostrando su gran nivel en las canchas.

“Yo lo pedí, y te lo voy a decir de una manera muy brusca: En Victoria, la gente lo cuida y lo protege. Y le dije a la afición hace meses, cuando él llegó, ‘el primero que lo vea, me habla’. ¿Y sabes cuántos me han hablado? ¡Nadie! me ha hablado… Él está comprometido con el deporte y con la ciudad; está comprometido con su familia y con lo que teneos que hacer con este equipo”, explicó el directivo.

Además, explicó que el Gullit Peña es visto como un ídolo en Victoria, Tamaulipas, pues ven en él un gran referente y una de as principales estrellas de plantel.

Muchas Felicidades estimado ⁦⁦@G27Gullit⁩, que sea un cumpleaños lleno de bendiciones en la ciudad que te vio nacer, mi reconocimiento por tu entrega en nuestro equipo. pic.twitter.com/UB4hG1riZ7 — @MiguelMansur (@MiguelMansurMx) March 29, 2020

“Los jóvenes se le acercan, le piden consejos, lo ven como una estrella en el plantel. La sociedad lo arropa, el equipo también, los aficionados lo arropan, el cariño que tenemos los tamaulipecos. Gullit es una estrella y todos y cada uno de los que juegan futbol tienen un valor, y es un valor estratégicamente situado cada uno en su posición”, explicó.