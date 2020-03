Ramón Ramírez relata cómo se vive en Estados Unidos por el coronavirus

En una época en que el coronavirus azota al mundo, el ex futbolista Ramón Ramírez, que radica en Houston, Texas, explicó cómo el y su familia viven la pandemia en Estados Unidos.

El ex seleccionado nacional, en entrevista con Imagen Radio, señaló que es posible que exista un toque de queda.“Estados Unidos es el país número uno en contagios de coronavirus, por lo que he visto en las noticias, existe la posibilidad de que se haga un toque de queda a nivel nacional. En el condado Montgomery que es donde radico con mi familia, ya es una medida de prevención el quedarse en casa, además de las 12 de la noche a las seis de la mañana no puedes salir a la calle, así será hasta el 12 abril, nosotros hemos seguido las recomendaciones”, declaró.

Al ser cuestionado acerca del futuro de las ligas de futbol, expresó que el deporte es la cosa menos importante ahora.

"Si los países han parado la economía, que es uno de los pilares para sostener a la sociedad, imagina que no hicieran lo mismo las ligas o los torneos de selecciones que se pospusieron, yo lo que digo que dentro de lo importante que es el deporte, ahorita es de las cosas menos importantes”, expresó.

Por último, el oriundo de Tepic, dejó en claro que ante esta emergencia sanitaria, se ha humanizado gran parte del mundo deportivo y de la población en general.

Creo que se humanizó el planeta, la sociedad, cualquier tipo de trabajadores, no sólo los deportistas, algunos incluso haciendo esfuerzos al doble porque tienen actividades esenciales como los doctores, la gente que te atiende en supermercados o farmacias, ellos se llevan un mérito muy especial”, concluyó.

