VIDEO: Kemonito posterga retiro debido al coronavirus

Kemonito, una de las sensaciones del internet y de la lucha libre mexicana ya piensa en el retiro de los cuadriláteros debido a los golpes y las lesiones, pero el público es quién mantiene su carrera.

En entrevista con Marca Claro, el luchador señaló que la crisis sanitaria generada por el coronavirus también influyó en su decisión. "Estaba pensando en retirarme pronto, pero a raíz de lo que pasó, pues le tengo mucho cariño a la gente y decidí no retirarme tan pronto. No tardaré mucho a retirarme porque los golpes están fuertes y no se puede seguir así nada más. Hay que ser razonables", señaló el gladiador.

En la entrevista pidió a las familias mexicanas que luchen contra el coronavirus y que haya unión entre ellos ante esta situación. "Disfruten de este tiempo, jueguen, convivan más que muchas cosas hay que platicar y verán que las cosas pasan suaves y tranquilas", declaró el carismático luchador.

Por último mandó un mensaje de que podría hacer él si tuviera súperpoderes: " me gustaría acabar con ese coronavirus. Aunque es posible con los jóvenes, que cuentan mucho si acatan las órdenes, yo creo que este México saldrá adelante", finalizó.

