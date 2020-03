Pirlo asegura que está listo para dirigir al Barcelona

Andrea Pirlo, uno de los más talentosos mediocampistas de los últimos años aseguró que se convertirá en técnico y "el banquillo del Barcelona lo espera".

En una charla publicada en Instagram, el campeón del mundo con Italia platicó con su ex compañero de selección Fabio Cannavaro acerca de su proyecto de ser entrenador. "No, tengo muchas solicitudes. En serio, ya tengo el personal listo porque quizás mis primeras ofertas son desde el extranjero. El Barcelona me está esperando. No quiero desaprovechar mi primera opción, ya he tenido algunas ofertas", señaló Pirlo.

El ex jugador de Milán, Inter y Juventus ya había mostrado su interés por ser técnico durante una entrevista con la 'Gazzetta dello Sport'. "Puedo convertirme en un buen entrenador de fútbol, puedo transmitir mis ideas. Tengo mi personalidad, siempre lo he sentido y entendido. Jugar bien te ayuda a llegar alto. Si no gano, no pasará nada", explica el italiano.

Dentro de la misma entrevista, Pirlo señaló a Antonio Conte como ejemplo para su nueva faceta como entrenador.

"Es por él que empecé a pensar en ser entrenador. Él es el mejor técnico que he tenido, nos mostraba 40-50 minutos de vídeo todos los días. Me dije a mí mismo que podía y quería hacerlo también", finalizó.

