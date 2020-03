Raúl Jiménez se declara gran fan de Dragon Ball

Raúl Jiménez se encuentra en cuarentena debido a la pandemia del coronavirus; sin embargo, se dio tiempo para responder algunas dudas para la página del Wolverhampton.

El delantero mexicano reveló que es gran fan de Dragon Ball, uno de los anime más populares del mundo. "Mi programa favorito de todos los tiempos es Dragon Ball. Es un anime que he visto desde los siete años de edad y nunca me he perdido un episodio. Incluso ahora, sigo viendo las nuevas películas y los nuevos episodios cuando salen en la TV”, dijo.

También le fue preguntado que si hicieran un a película sobre su vida, quién le gustaría que los interpretara a lo que respondió que le agradaría que fuera un actor mexicano, quizás Gael García Bernal.

Sobre futbol reveló que Virgil van Dijk es el rival más difícil que ha enfrentado. Que sus duelos han sido asombrosos y que que ha tenido problemas para superarlo.

Por último reveló que Joao Moutinho es su compañero más divertido, que siempre se la pasa haciendo chistes y haciéndolos reir.

