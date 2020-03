Carlos Albert explota en contra de José Luis Higuera y lo llama pend...

Como ha sucedido en ocasiones anteriores. Cuando algo no le parece a Carlos Albert, comentarista y analista del programa Reacción en Cadena y con pasado en ESPN, lo muestra sin ningún tipo de censura ante las cámaras.

Albert explotó durane una de las emisiones de dicho programa al hablar sobre el pleito en redes sociales que habían protagonizado José Luis Higuera, ex CEO de Chivas y ahora comentarista en ESPN y Rodolfo Pizarro, jugador del Inter de Miami de la MLS.

La molestia de Carlos Albert fue evidente a tal grado de llamar 'pendejo' a José Luis Higuera, pues no lo considera capaz de ser comentarista de futbol, pues siempre criticó su trabajo en Chivas, por lo que de acuerdo con el ex futbolista, el ex directivo tiene nulo conocimiento de futbol.

"Es una vergüenza que ahora cualquier pendejo se pueda convertir en directivo, y después en comentarista y después en lo que sea", expresó Albert.