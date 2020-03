VIDEO: Ciclista italiano rompe reglas de confinamiento y se mete al mar para no recibir una multa

El coronavirus sigue obligando a mantener los confinamientos en gran parte de países europeos. Tal es el caso de Italia, uno de los escenarios con más casos positivos junto con España en el viejo continente, por lo que la obligación de respetar la cuarentena ha sido elevada al máximo.

Sin embargo, algunas personas deciden no respetarla, esto a pesar de ser conscientes de las multas económicas y administrativas que los gobiernos de aquellos países imparten a quien no siga al pie de la letra las indicaciones.

En Salento, Italia, una de las zonas costeras de Otranto, un joven ciclista decidió no acatar las reglas y salir a dar un paseo en bicicleta, lo cual ocasionó que la policía comenzara a seguirlo para hacerlo volver a casa. Sin embargo, ante esta situación, el ciclista afirmó 'No he hecho nada malo' y siguió con su andar, aunque instantes después se lanzó al mar con todo y su bicicleta.

A pesar de ello, la policía si logró multar al individuo, quien al darse por vencido decidió salir del agua por voluntad propia y ahora deberá enfrentar una multa que puede ser desde los 400 hasta los 3000 euros.