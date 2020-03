El jugador del Manchester United que es comparado con Diego Luna

El jugador del Manchester United, Diogo Dalot se dio tiempo para comparar a su compañero, Bruno Fernandes con el actor mexicano Diego, luego de éste se cambiara de look y lo publicara en su cuenta de Instagram.

Cumpliendo la cuarentena como todos los futbolistas en Europa, salvo Bielorrusia, los elementos portugueses son tan amigos que se dan tiempo para el trolleo, aunque el parecido de Fernandes es muy poco en comparación con la estrella mexicana de la actuación.

La referencia de Dalot fue la serie Narcos, que se transmite por una de las señales de streaming, donde Luna es uno de los actores principales.

Cabe señalar que en Inglaterra lo contagios por coronavirus supieran los 22 mil y hay poco mas de 1400 fallecidos.

Please don’t 😂😂😂😂 @B_Fernandes8 I think we found the new @NarcosNetflix actor 👏🏻😂 https://t.co/zE625C2TBI

