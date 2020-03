Maxi López explota contra Wanda Nara por poner en peligro a sus hijos

El futbolista argentino, Maxi López, explotó contra su ex esposa Wanda Nara por arriesgar a sus hijos a la pandemia del coronavirus, al trasladarse de París a Milán.

El jugador del Crotone criticó duramente a la presentadora de televisión, vedette y agente de jugadores que llevara a sus hijos (Valentino, Benedicto y Constantino) al epicentro del coronavirus en Italia.

“Me gustaría saber bajo qué criterio rompes una cuarentena de una pandemia mundial, donde a todo el mundo se le pide no salir, y expones a nuestros hijos a un viaje de un país a otro, te mueves y te vas al epicentro del contagio (Lombardía) en Italia, sin importante ningún tipo de consecuencia”, publicó López en Instagram Stories.

"¿Qué se te pasa por la cabeza en estos momentos, cuando lo más sagrado que tienes en el mundo es la salud de nuestros hijos? Me indigna que no tomes conciencia. Si no quieres hacerlo por ti, hazlo por ellos que eres madre de cinco criaturas, pero parece que no te diste cuenta”, remató el futbolista.

Hay que recordar que el matrimonio de Maxi y Wanda no terminó bien después de que ella lo dejara por Mauro Icardi, quien era su amigo y compañero.

Wanda terminó casándose con Mauro y tuvo dos hija, Francesca e Isabella. La pareja y los cinco niños estaban viviendo en París, donde Icardi juega con el PSG, pero debido al paro del futbol decidieron regresarse a Milán, donde tienen su residencia.