Planea Antonio Mohamed su retiro en dos años

Antonio Mohamed planea dirigir dos años más, para después retirarse y disfrutar de la vida fuera del futbol.

Al argentino de 49 años tiene dos años de contrato con la Pandilla, luego de renovar con los albiazules en enero pasado.

“Me parece que llevo 17 o 18 años dirigiendo y la verdad que me cansa un poco. Toda la vida dependiendo de un resultado, voy a dirigir un par de años más y después me dedicaré a descansar y disfrutar la vida”, dijo.

“Esto es como te sientas más cómodo y según la etapa de tu vida en la que te toque. Nosotros salimos campeones el 29 de diciembre (con Rayados) y el 7 de enero perdimos un partido y ya no servíamos para nada. El futbol es muy dinámico y hay que estar preparado para todo”, mencionó a un medio argentino.

Al ser cuestionado sobre su intención de dirigir a Boca Juniors, el técnico mencionó que dependerá del momento.

“Mi dese es tomar un sub importante (en Argentina) que tenga la necesidad de pelear un campeonato, después el equipo que sea es bienvenido. No tengo una elección por cada uno. Ojalá que me toque y sino me toca, no será para mí”, comentó.