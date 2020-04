Miguel Gurwitz habló de su 'relación' con Vanessa Huppenkothen

El comentarista de Telemundo Miguel Gurwitz, habló por fin del supuesto romance que tuvo con Vanessa Huppenkotten cuando ambos trabajaron en Televisa Deportes, además también ventiló su mala relación con Javier Alarcón.

En un live de Instagram con La Octava Sports, el periodista descartó haber sostenido una relación personal con la ahora conductora de ESPN, por lo que los rumores que alguna vez los vincularon, quedan totalmente descartados.

“No pasó nada con Vanessa Huppenkothen. Fue una mentira asquerosa. Siempre he tenido una relación muy sólida con mi esposa”, fueron sus palabras.

En cuanto a su salida de Televisa Deportes cuando Javier Alarcón todavía estaba al frente del área deportiva, Gurwitz, explicó: “Mi relación con Javier Alarcón no terminó bien. Yo quería crecer más y me dijo: ‘Tú no vas a crecer ni a ganar más”.

