OFICIAL: Wimbledon sufre histórica cancelación por coronavirus

Tuvieron que pasar 75 años para que Wimbledon sufriera una nueva cancelación. El Grand Slam más antiguo del tenis no se realizará este 2020, debido a la emergencia sanitaria que atraviesan distintos países por la pandemia del coronavirus.

Te puede interesar: Ashley Cole sufre asalto en su hogar; es atado a una silla

"Lo más importante para nosotros ha sido la salud y la seguridad de todos los que hacen que Wimbledon suceda: el público en el Reino Unido y los visitantes de todo el mundo, nuestros jugadores, invitados, miembros, personal, voluntarios, socios, contratistas y residentes locales, así como nuestra responsabilidad más amplia ante los esfuerzos de la sociedad para abordar este desafío global a nuestra forma de vida", se lee en el comunicado emitido.

It is with great regret that the AELTC has today decided that The Championships 2020 will be cancelled due to public health concerns linked to the coronavirus epidemic.

The 134th Championships will instead be staged from 28 June to 11 July 2021.https://t.co/c0QV2ymGAt

— Wimbledon (@Wimbledon) April 1, 2020