Futbolista revela por error que estaba viendo porno

La mayoría de los futbolistas son privilegiados ya que durante la cuarentena, que se ha establecido por la pandemia del coronavirus, pasan su tiempo libre haciendo ejercicio, jugando con su familia, viendo servicios de streaming y ¿porno?

Pues así parece y esto nos lo demostró Timm Klose, del Norwich City, quien por accidente compartió una historia en Instagram en la que se puede apreciar que en una de sus pestañas tenía abierta la página de Pornhub.

Los seguidores de The Canaries se dieron cuenta de ese detalle e inmediatamente destacaron el tema en redes sociales con mensajes como: “Ya sabemos en lo que ha estado invirtiendo el tiempo Timm Klose” o “parece que Timm está disfrutando el confinamiento en casa”.

El futbolista alemán, nacionalizado suizo, borró la publicación, pero ya fue demasiado tarde.

Norwich defender Timm Klose should have been more careful when he uploaded onto his Instagram story 😅 pic.twitter.com/rIhejLphqn

— ODDSbible (@ODDSbible) April 1, 2020