Cuarentena: Yankees y NYCFC crean fondo de 1,4 mdd para trabajadores

El Estado de Nueva York, con casi mil fallecidos, es el más golpeado de Estados Unidos por el coronavirus y la cuarentena.

La cuarentena para intentar frenar el contagio afecta a todos en lo económico.

Varias instituciones se plantean un acomodo que sirva de tabla de salvación para la mayoría de trabajadores.

Dos de ellas son los Yankees de Nueva York en la Major League Baseball y el NYCFC de la Major League Soccer.

Ambos equipos se unieron para crear un fondo de 1.4 millones de dólares para los trabajadores del Yankee Stadium.

En el deporte, los más vulnerables son los que viven de la actividad diaria, y entre estos están los empleados del estadio.

El fondo ayudará a los trabajadores de tiempo completo y medio tiempo.

Lo explica un comunicado emitido por los dos conjuntos.

“Nuestra esperanza es que esto garantice la asistencia para el staff impactado por la crisis”, apuntó el comunicado.

El interés es ayudar en alimentación, asistencia médica y otras necesidades vitales.

De acuerdo con la nota, se escogerán a varios empleados desde este jueves y, a partir de esta misma tarde, comenzar a estar protegidos.

La elegibilidad está destinada a los que cumplieron 100 horas de trabajo en la temporada 2019 con Yankees o 30 con NYCFC.

#NYCFC will partner with @yankees and contribute to a $1.4m COVID-19 Disaster Relief Program for NYCFC gameday staff.

NYCFC gameday staff members with questions on this fund, please reach out.

We hope everyone is safe and healthy.

CONTACT DETAILS ➡️ https://t.co/XAmOmHhebv pic.twitter.com/iDVa7lUXKI

— New York City FC (@NYCFC) April 2, 2020