"No descarto regresar al futbol y si lo hago sería directamente a Europa": Rafa Márquez

Luego de su retiro y la etapa que vivió como directivo en el conjunto del Atlas. Rafael Márquez tiene pendiente la asignatura de volver a involucrarse en el futbol desde fuera de las canchas y comenzar una carrera seria como directivo.

En entrevista para Fox Sports, el ex jugador del Barcelona, Atlas, Mónaco, León, entre otros clubes, aseguró que tras retirarse de las canchas no dejó algún pendiente como jugador, pero sí como directivo durante su etapa con el conjunto de los Rojinegros del Atlas, por lo cual ya se está preparando de la mejor manera para en un futuro regresar.

"Como jugador no me quedaron ganas de nada. Desde luego pienso en volver al futbol en algún momento. Lo que hice después de mi retiro fue una 'probadita' de lo que pudo ocurrir, no lo tomo muy en cuenta porque fue una etapa corta; no tenía experiencia y ya me preparo en estos ámbitos como directivo yendo y viniendo a Europa", reveló el ex jugador.

Asimismo, afirmó que dentro de sus planes no está regresar al futbol mexicano, pues tiene el deseo de trascender en el viejo continente al igual que en sus épocas de jugador, lo cual le dejó varias puertas abiertas en Europa.

"No descarto regresar al futbol y si regreso sería directamente a Europa. Ahí tengo las puertas abiertas, he dejado muy buenas relaciones y es donde está el mejor futbol del mundo. Si en algún momento hay la oportunidad de volver a México para hacer algo importante lo haré con mucho gusto", resaltó.