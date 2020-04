Novia de Paulo Dybala confirma que otra vez tienen coronavirus

La novia de Paulo Dybala, Oriana Sabatini confirmó que los dos nuevamente dieron positivo por Covid-19, pese a que desde el 21 de marzo se encuentran en cuarenta, luego de realizarse un primer examen.

A través de sus redes sociales la pareja del futbolista de la Juventus manifestó su desesperación ante la complicada situación que se ha desatado: “El 21 de marzo a mi novio y a mí nos hicieron un test a ver si lo teníamos y sí. Hace tres días me hicieron otro que dio negativo. Ahora a la mañana me hicieron otro que dio positivo: por ende, lo sigo teniendo. Casi no tenemos nada. Nos sentimos bastante bien”.

Sabatini explicó que pensaron en que Daniele Rugani, compañero de Dybala en la Juve los habría contagiado, sin embargo con este nuevo positivo parece que esta versión queda descartada: “No sé bien cómo funciona, y por qué dio negativo y después positivo. Había escuchado que puede ser un falso negativo. Esto comprueba lo poco que sabemos sobre el virus”.

“Nosotros pensamos que nos habíamos contagiado del contacto de mi novio con su compañero, que dio positivo. Eso sería errado porque habrían pasado los 15 días y no tendría sentido que lo sigamos teniendo”, abundó Sabatini.