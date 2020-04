EN VIVO: Wrestlemania 36, la primera noche de la vitrina de los inmortales

Estas serán las luchas que podemos ver esta noche ¿Cuál esperan más?

Comienza el Kick off de Wrestlemania con el repaso de las rivalidades que veremos esta noche en el Performance Center

"The King" Baron Corbin ya está listo para su enfrentamiento contra Elias

Caín Velásquez, ex campeón de UFC, dio sus pronósticos para Wrestlemania ¿Quién está de acuerdo con él?

I am so excited for #wrestlemania36! Too big for one night. Here are my picks. Who are yours? @wwe @dc_mma pic.twitter.com/viEyjvFD0S — Cain Velasquez (@cainmma) April 4, 2020

Se anunció que The Miz no estará en el evento, por lo que la lucha de parejas de Smackdown se realizará en triple amenaza individual entre John Morrison vs. Kofi Kingston vs. Joey Uso

La lucha por los campeonatos de parejas de #SmackDown se definirá en una triple amenaza 😱 Con @mikethemiz sin poder competir, @TheRealMorrison se juega el todo por el todo ante Jimmy @WWEUsos y @TrueKofi en #WrestleMania‼ pic.twitter.com/DduPeceoty — WWE Español (@wweespanol) April 4, 2020

WWE anunció que Liv Morgan vs Natalya y Drew Gulack vs Cesaro serán las luchas que den inicio en el Kick-off del evento

¡BIENVENIDOS A NUESTRA TRANSMISIÓN!

Aunque la pandemia del coronavirus ha detenido la actividad deportiva en casi todo el mundo, la WWE se mantiene en pie y esta tarde presentará Wrestlemania 36, el magno evento de la empresa de Vince McMahon.

Desde el Performance Center, en Florida, se expondrán nueve títulos de la máxima empresa de Wrestling en el mundo, además de que otras importantes luchas conformarán el cartel de un evento que se realizará en dos noches consecutivas.

Y por si fuera poco, Rob Gronkowski, ex estrella de la NFL, será el anfitrión del aniversario 36 de Wrestlemania.

Aunque hubo muchos cambios de último minuto, se espera que sea un evento memorable.