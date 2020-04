Equipo de futbol multará a jugadores que suban de peso en cuarentena

Debido a la pandemia del coronavirus que continúa afectado a decenas de países, la cuarentena ha sido la opción más viable para evitar la propagación del COVID-19, por lo que decenas de futbolistas se han tenido que unir a ella; sin embargo, no deben cesar en sus entrenamientos, ya que deben mantenerse en forma para cuando vuelvan a las canchas.

Jugadores de todo el mundo se preparan físicamente desde casa. Pero en Argentina han decidido implementar una peculiar sanción. El Racing de Avellaneda de la Cuarta División, multará económicamente a todo jugador que vuelva con unos kilos de más.

Por cada 100 gramos que suba cada futbolista, el club le cobrará 300 pesos argentinos, así lo confesó Leandro Rodríguez, guardameta de la escuadra argentina."Yo tengo la tendencia a engordar rápido. En una semana que no haga nada puedo llegar a subir de peso, pero con los trabajos que nos pasa el profe me siento mucho mejor y se va notando con el correr de los días".

Pese a la explicación de su metabolismo, el arquero aseguró que no hay pretextos. "No está lindo andar comiendo mucho, hay que cuidarse y entrenar. Creo que no tendré problemas".

Es importante mencionar que el Racing Club, que pertenece a la Primera División de Argentina tuvo que reducirle el salario a sus futbolistas, debido a la crisis por la que se atraviesa por el coronavirus.