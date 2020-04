Ex jugador del Atlas revela anécdota de Messi en el Mundial de 2014

El futbolista argentino Ricky Álvarez, que militó con el Atlas en la Liga MX entre 2018 y 2019, contó una anécdota que vivió Lionel Messi durante la Copa del Mundo de Brasil 2014, donde la Selección de Argentina estuvo cerca de tocar la gloria.

Te puede interesar: Super Bowl LVIII en Nueva Orleans podría cambiar de sede

Mediante un Live en Instagram, Álvarez confesó que en el último partido de fase de grupos ante Nigeria, la Pulga estuvo cerca de no ser titular, lugar que ocuparía él, dado a que Leo tenía una serie de molestias musculares.

“Me acuerdo que en el calentamiento se me acercó el profe y me dijo: ‘Leo está con un problema físico, quizá juegas tú’. No me paré de mover por si me tocaba, era una responsabilidad grande jugar por él”, mencionó el actual elemento del Vélez Sarsfield en la Superliga Argentina.

Te puede interesar: Niño pide corte de CR7 y le hacen el de Ronaldo Nazario

Finalmente, Messi fue titular con la Albiceleste para ese partido, el cual ganaron 3-2, resultado con el que aseguraron el liderato del Grupo F. El atacante del Barcelona marcó doblete y fue sustituido al minuto 75 por Ricky Álvarez.

"Haber estado entre los 23 y poder jugar un Mundial, fue lo máximo en mi carrera. Fue un sueño increíble e impresionante", añadió el argentino.