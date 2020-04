Fifa y su fin de semana de recuerdo con joyas mundiales

El canal oficial de la Fifa está transmitiendo para la cuarentena varios partidos clásicos de la historia de los Mundiales.

El #WorldCupAtHome es la sensación en esta cuarentena por el coronavirus.

Este fin de semana tiene en su programación el Brasil vs Francia de Alemania 2006, Brasil vs Argentina en Italia 1990 y Portugal vs España en Rusia 2018.

Diez partidos de leyenda en Copas del Mundo que puedes ver en casa Mientras estés en casa durante estos tiempos de cuarentena puedes ver los diez mejores partidos de la historia de las Copas del Mundo.

Los encuentros de viernes y sábado no son aptos para brasileños, con Zidane, Maradona y Caniggia deslumbrando frente a la Canarinha.

Todo ocurrió en dos mundiales distintos, con geniales presentaciones.

Este domingo es el turno de Cristiano Ronaldo ante España, un memorable partido de la primera fase en Rusia.

La magia de Zidane en 2006

En cuartos de final, y luego de una genial actuación frente a España en octavos, Zinedine Zidane da una clase magistral ante Brasil.

Con 35 años y en su última copa, Zizou buscaba repetir la gloria de 1998.

Curiosamente, se cruzó con el mismo rival de la final de Saint Denis, pero esta vez en cuartos en Alemania 2006.

Toque, fiesta y alegría ante el Brasil de Ronaldinho y Ronaldo, un duelo decidido 1-0 con gol de Thierry Henry.

El Clásico sudamericano en 1990

El turno de Argentina, campeona en 1986, ahora ante su archirrival sudamericano, Brasil.

Los octavos de final de Italia 1990 avizoraban una batalla entre dos potencias latinoamericanas.

Un partido reñido, con el recuerdo del bidón de Branco y el gol de Caniggia a pase de Maradona.

Triunfo de la Albiceleste 1-0, que buscaba alcanzar su segunda final consecutiva.

Cristiano Ronaldo y su contundencia en 2018

El compromiso de este domingo es más reciente, empate a tres entre Portugal y España en la primera ronda de Rusia 2018.

La actuación de Cristiano Ronaldo estuvo extraordinaria, con un triplete para lograr el 3-3 al minuto 88.

Por España anotaron Diego Costa, un doblete, y Nacho.

El partido será difundido desde las 10:00 de la mañana de este domingo, hora de México, por el canal oficial de la Fifa.