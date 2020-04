VIDEO: Niño pide corte de CR7 y le hacen el de Ronaldo Nazario

Hay ocasiones en que buscamos el look de los deportistas que admiramos y ahora en la cuarentena es buen momento para un buen corte de pelo, pero este niño sufrió una cruel broma de su padre.

TE RECOMENDAMOS Kobe Bryant ingresa al Salón de la Fama del basquetbol

En un video que se ha viralizado en redes sociales, un joven le pidió a su padre que le hiciera un corte de pelo al puro estilo de Cristiano Ronaldo, pero el papá decidió jugarle una broma y le realizó el corte al estilo de Ronaldo Nazario, ex delantero brasileño, campeón del mundo en 2002.

En la grabación se muestra al menor, que porta playera del Chelsea inglés, con una cara de sufrimiento mientras se escuchan las risas de su padre, que muestra la imagen de Ronaldo Nazario a la cámara.

Este look lo utilizó Ronaldo durante la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002. El mismo ex delantero ha mencionado que ese corte lo realizó para que su hijo no lo confundiera en la televisión con su compañero de selección Roberto Carlos.

TE RECOMENDAMOS “Pensé en lo peor cuando me diagnosticaron coronavirus”: Mariana Arceo