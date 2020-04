¿Qué hacen los atletas mexicanos durante la cuarentena?

View this post on Instagram

Esta rutina la realicé en el gimnasio pero es muy fácil de hacer en casa: 1er ejercicio; abdomen: Acostado boca arriba llevar la pierna derecha hacia el pecho, estirar el cuerpo, llevar la pierna izquierda hacia el pecho, estirar de nuevo y llevar las 2 piernas hacia el pecho. 4 series de 15 repeticiones. 2do ejercicio; brazo: Pararte de manos con apoyando los en los pies ligeramente en una superficie que puede ser una pared. Bajar lentamente lo más que se pueda y subir nuevamente. 4 series de 10 repeticiones. 3er ejercicio; abdomen: Acostado boca arriba llevar las 2 rodillas hacia el pecho, estirar nuevamente y llevar las 2 piernas estiradas hacia arriba tratando de tocar la punta de los pies, recordar mantener las rodillas estiradas para trabajar la fuerza en las piernas. 4 series de 15 repeticiones. 4to ejercicio; abdomen y brazo: En posición de lagartija con los brazos y los pies a la altura de los hombros tocar con la mano derecha el hombro izquierdo y con la mano izquierda el hombro derecho, enseguida hacer una lagartija. 4 series de 15 repeticiones. Recuerden siempre calentar antes de empezar cualquier rutina con un poco de cardio y estirar al finalizar. Otra recomendación es que, si vas empezando a hacer ejercicio puedes empezar poco a poco y modificar las repeticiones y series según tu evolución.