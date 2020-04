Charles Leclerc gana el Gran Premio virtual de Australia

El monegasco Charles Leclerc, titular de la escudería Ferrari, se impuso este domingo con autoridad en la versión virtual del Gran Premio de Australia con el videojuego F1 2019 de Codemasters, en el que también participaron desde sus confinamientos pilotos en activo como Alexander Albon, George Russell, Lando Norris, Nicholas Latifi y Antonio Giovinazzi, o el excampeón mundial Jenson Button.

El monegasco salió desde la 'pole' en el virtual circuito Albert Park de Melbourne y, tras 29 vueltas, se impuso por delante del piloto danés de F2 Christian Lundgaard y el piloto británico de Williams George Russell.

Tras ellos acabaron Arthur Leclerc, hermano del ganador, Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) y el ex compañero del español Fernando Alonso en McLaren el belga Stoffel Vandoorne. Albon fue octavo, Latifi décimo y Button, campeón del mundo en 2009, acabó en la undécima plaza.

Hahaaa, 1st Win of the season ! 🏆

This was very fun, I hope you had fun watching me live wherever you are in the world, but take care of yourself and I hope we make this difficult times a bit happier. ❤️ pic.twitter.com/6igWCL81p9

— Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) April 5, 2020