Ya no son dos colores separados, rojo y celeste, sino que ambos forman parte de una misma camiseta, por el bien de Manchester.

Manchester United y Manchester City se convierten en un solo equipo en la lucha contra el coronavirus, buscando paliar la crisis social de la ciudad.

Los clubes impulsan la iniciativa de donar dinero para la alimentación de los más desfavorecidos por la cuarentena del coronavirus.

Aunque desde marzo se puso en marcha la propuesta, es en abril cuando más se siente la crisis.

Hasta este domingo el Reino Unido tiene casi 48 mil casos de coronavirus, con casi 5 mil fallecidos.

La cuarentena se utiliza para evitar una mayor propagación, pero también perjudica a la economía, por la falta de trabajo.

Aquí es cuando Red Devils y Citizens se unen con la finalidad de garantizar el alimento a personas en situación de necesidad.

La propuesta inicial era de reunir 100 mil libras, que es el aproximado de 113 mil euros, para favorecer los bancos de alimentación.

Explica el portal de la Fifa que una de las estrellas del club rojo impulsó la causa con fuerza.

Es Marcus Rashford, que luchó para recaudar 100 mil libras y consiguió 150 mil.

Ignore previous tweet, I got it wrong 🤦🏾 £150k raised for @FareShareUK means we are reaching 600,000 vulnerable children around the UK, amazing!! Thank you to everyone that has supported 👏🏾♥️

— Marcus Rashford (@MarcusRashford) April 2, 2020