Floyd Maywheather y ‘Chino’ Maidana calientan las redes y buscan una tercera pelea

Aunque el mundo del deporte se mantiene en pausa por el coronavirus, el boxeo busca un nuevo combate de antología al calentar una posible trilogía entre Floyd Mayweather contra Marcos “Chino” Maidana.

En entrevista con World Boxing News (WBN), El peleador “Acero” Calí, futuro rival de Maidana. destacó la gran preparación que hizo el argentino para su retorno pero fue postergado por la pandemia del coronavirus.

“Creo que Maidana ya pesa menos de 30 kilos de su peso anterior y sin duda ha mostrado su deseo de regresar al ring. Solo tiene 36 años y definitivamente puede regresar (al boxeo profesional). Incluso podría decir, para mejorar su nivel. Sé que él creería que si tuviera una nueva pelea con Floyd, Marcos podría ganar sin dudas esta vez. Creo que todos vimos la primera pelea y creo que la ganó. Es por eso que hubo ese segundo en el que Floyd demostró ser el número uno indiscutible”, dijo Cali exclusivamente a WBN.

Ante estas declaraciones, la promotora de Floyd Mayweather lanzó un video provocador cuyo tituló fue: They thought they could crack the MayVinci code (Pensaron que podrían descifrar el código MayVinci).

"Desde que Marcos Maidana venció a Adrien Broner, todos dijeron: “¿Sabes qué? Creo que este hombre tiene la fórmula para descifrar el código Mayvinci (en alusión al Código Da Vinci)¿Será posible? Tal vez”, comienza el video que recopila momentos de la pelea entre Floyd y el Chino en Las Vegas en 2014. “Esto es una muestra de una pelea”, es la frase de cierre que alimenta todo tipo de especulaciones.

They thought they could crack the MayVinci code 🔍 pic.twitter.com/2jYrgBG6O8 — Mayweather Promotions (@MayweatherPromo) April 4, 2020

La promotora del Chino Maidana no tardó en responder en redes sociales. “El mundo del boxeo sabe quién ganó. Si a Floyd Mayweather le quedó alguna duda, El Chino Maidana tiene disponibles febrero y marzo 2021”.

El mundo del boxeo sabe quien ganó. Si a @FloydMayweather le quedó alguna duda, El Chino Maidana tiene disponibles febrero y marzo 2021. @trboxing @daznglobal @GoldenBoyBoxing @OscarDeLaHoya https://t.co/MTy8R1lmsE — Chino Maidana Promotions (@chinomaidanabox) April 5, 2020

La primera pelea entre ambos guerreros se celebró el 3 mayo de 2014 en el MGM Grand Las Vegas, Nevada, donde el argentino perdió por puntos en decisión dividida (el primer juez dio empate y los otros dos, puntaje a favor del local).

La segunda ocurrió el 13 de septiembre de ese mismo año, también en La Vegas, donde se expusieron los títulos de peso wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), además del superwélter del CMB. Mayweather volvió ganar, esta vez por decisión unánime. Las tarjetas dieron como vencedor a Floyd con un amplio margen de 115-112, y las dos restantes 116-111.

