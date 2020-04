Tom Brady se despide de los Patriots y revela motivos por los que se fue

Tom Brady dejó a los Patriots de Nueva Inglaterra después de 20 años. A mediados de marzo anunció que dejaba a los Pats para jugar con los Buccaneers de Tampa Bay y este lunes se despidió del equipo con el que ganó seis Super Bowl.

“Mi aventura los últimos 20 años en New England ha sido increíble. Ha sido un largo camino y no cambiaría nada. El apoyo y cariño de los aficionados de New England siempre fue inbcondicional. Gracias, Pat Nation”, publicó en Twitter junto a un video.

My journey over the past 20 years in New England has been amazing. It’s been a long road, and I wouldn’t change anything about it. The support and love of New England fans has always been unconditional. Thank you, Pats Nation #TheOnlyWayIsThrough https://t.co/Vl2Hx6k4Gc pic.twitter.com/KyF4wMIRTc — @tombrady (@TomBrady) April 6, 2020

Además compartió el link de una columna que escribió para The Players’ Tribune, en la que recordó su llegada a las Patriots y explicó el motivo de su partida.

Cuando los Patriots me eligieron en el 2000 tenía 22 años, pasé toda esa tarde en casa de mis padres en San Mateo, California, cada vez con menos esperanzas de que sonara el teléfono. Ya tarde en la sexta ronda me llamaron, pero ni siquiera fue el coach Bill Belichick el que se comunicó porque para esas rondas te llama algún asistente del equipo y solamente me dijo: 'Te informo que has sido elegido por los New England Patriots’”, rememoró Brady.

El mariscal de campo reconoció que al principio no sabía dónde quedaba Nueva Inglaterra. "Pasé toda mi vida en San Mateo, con la salvedad de mi tiempo en la Universidad de Michigan jugando. Cuando me dijeron que me habían seleccionado, honestamente no sabía dónde quedaba New England, me pregunté si era una ciudad en realidad o así le decían al equipo”, señaló.

Tom también explicó que dejó a los Patos porque necesitaba nuevos retos y que pese a sus 42 años todavía tiene mucho que dar.

"Estoy emocionado, pero estoy más motivado. Muchos jugadores veteranos fueron mentores para mí en los Patriots y ahora quiero hacer eso en Tampa Bay, tengo mucho que demostrarme a mí mismo. No tengo nadie a quién demostrarle nada, solamente a mí y esa es mi mayor exigencia. Si no me atrevo a ir por algo más grande, ¿para qué estoy aquí?”, dijo.

Por último, agradeció a los dueños de los Patriots, sus compañeros, entrenadores. "Mis 20 años en New England serán inolvidables, cuando me tomaron en el 2000 no sabía si siquiera jugaría con ellos. Dos de mis tres hijos nacieron en Boston, mi familia se formó ahí. Hay agradecimiento eterno hacia la familia Kraft (dueños), coaches, compañeros y demás trabajadores en la franquicia. Nunca los olvidaré, pero hoy mi nuevo reto que quiero conquistar se llama Tampa Bay Buccaneers”, agregó.