Chicharito Hernández afirma que nadie le gana en mentalidad

Javier "Chicharito" Hernández aseguró que si llegó a jugar en equipos como el Manchester United o el Real Madrid, no fue porque fuera "el mejor jugador técnicamente hablando, sino porque nadie me gana en mentalidad".

En entrevista concedida a ESPN, el "Chicharito", actualmente en el Galaxy de Los Ángeles, aceptó que muchos podrán decir que "soy el peor jugador en la historia, puede ser pero nadie me va a quitar lo que hice".

El delantero hizo un recuento de su paso por el futbol de Europa, donde jugó para el Manchester, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham United y Sevilla.

Se auto-elogió: "Soy muy valiente, muy atrevido. Cuando el coraje y la competitividad van de la mano, esto sucede, por eso que obtuve esos elogios".

Había millones de jugadores, "con mayor talento futbolístico, pero no con mi mentalidad".

Quiso destacar que toda su carrera ha sido a base de sacrificios: "Quería ser el mejor, estar en el Real Madrid. Podría haberme quedado con mi familia en Guadalajara y no haberme desafiado".

Hernández que no ha tenido un buen inicio en la MLS, aceptó que no descarta regresar a Europa: "No lo sé. Es difícil, pero… Soy una persona segura cuando tomo decisiones. Puedo cambiar de opinión, todos pueden hacerlo, pero estoy seguro del proyecto que elegí con el Galaxy".