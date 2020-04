Presidente de San Luis volvió a dar positivo por coronavirus

El presidente del Atlético San Luis, Alberto Marrero indicó que continúa con coronavirus, luego de un segundo examen que arrojó el positivo el jueves pasado, por lo que seguirá en cuarentena.

El dirigente había reportado que tenía la infección viral desde hace tres semanas, sin embargo al cumplir con la cuarentena volvió a hacerse la prueba para saber si seguía con Covid-19, y al recibir el nuevo positivo seguirá aislado, pero con la preocupación de poder contagiar a alguno de sus familiares.

"Sigo saliendo positivo, me hicieron la segunda prueba el jueves y salí positivo. Gracias a Dios lo único que siento ahora es malestar general y de cuerpo. Gracias a Dios no tengo dolor de cabeza, fiebre, que es lo que tuve al inicio cuando me dio el primer positivo. Me han comentado que este virus es así, un poco traicionero, un día puedes estar bien y al otro mal. Al final, es una enfermedad que la ves muy lejos. Yo llevo una vida muy saludable. Gracias a Dios nadie dio positivo, ni mi familia ni el equipo. Algunos colaboradores del equipo se hicieron la prueba y dieron negativo”, apuntó el directivo español del cuadro potosino en una entrevista para el club.

Marrero se contagió la primera vez, luego de un viaje a España de carácter familiar, por lo que a su regreso empezó con los síntomas y por ello inició su aislamiento.