¿Quién es Carístico?, el luchador mexicano que antes era Místico

Desde el 2015 Carístico regresó a la empresa que lo vio nacer y aunque estuvo en todas las empresas el Consejo Mundial es la compañía en la que todos quieren estar. "Tardé en regresar, pero una vez dentro, pensé aquí es donde quiero terminar mi carrera".

VIDEO: Cinco grandes momentos en la carrera de Carístico El luchador enmascarado ha sido uno de los últimos ídolos del pancracio nacional

Desde sus inicios cómo Astro Boy se le varía madera y mientras tanto, fue puliendo su estilo con grandes maestros, pasando por su padre el Dr. Karonte y su tío Tony Salazar. Recordó que estuvo en una temporada entrenando con Fray Tormenta a quien agradece sus enseñanzas, después; buscó la gran oportunidad en la Arena México. Hubo quienes no confiaban en él, tal vez, queriendo cortarle las alas, pero si algo no sabían es que este hombre de ojos blancos, es más que obsesionado y lucha hasta el final. "Todos empezamos está carrera como un sueño y después nuestra intención es pertenecer al Consejo y pisar un viernes el ring de la Arena México, recuerdo que participaba en las luchas de regalo y poco a poco fui escalando".

Cómo Astro Boy tuvo rivales como Vaquerito, Pólvora; entre otros. Comentó que sufrió para lograr las oportunidades. Había gente consagrada que no estaba dispuesta a ponerle las cosas tan fáciles a un jovencito. La principal cualidad que tuvo, fue querer comerse el mundo y demostrarle a la gente que tenía ganas de sobresalir y preparación. Su defecto, ser delgado y aunque tenía las ganas y talento, era muy delgado.

Caristico agradeció a Astro Boy la oportunidad porque ahí empezó el sueño, llegar al Consejo Mundial.

NACE MISTICO…

No solo era la preparación, el talento; había algo más que le vieron para darle el personaje que revolucionaria el mundo de la lucha libre, un hombre que no conocían y en aquella presentación, se robó el corazón de los aficionados quienes lo adoptaron desde entonces, poco a poco el nombre de Místico iba rompiendo barreras y comenzó la gran carga de trabajo.

Hasta la fecha, Caristico no puede dejar de sentir orgullo por aquel personaje que estaba hasta en la sopa, aquel que asombró a propios y a extraños y que puso de moda a la lucha libre. No le daba miedo luchar, el se atrevía y supo aprovechar cada oportunidad que se le presentó llevándolo a ser un ídolo nacional e internacional.

"Fue el 18 de junio del 2004 lo que me marcó, ese día fue el principio de la era de Místico y cuando yo debuté fue algo maravilloso, porque me programaron en una segunda lucha junto a Volador y Olímpico contra El Felino, Averno y Mephisto”, relató.

¿Te imaginaste en lo que se convertiría el personaje ?

"No jamás. Pensé solo ser un luchador, pero no el boom o el que revolucionara la lucha. Quería estar aquí en la México. Me imaginaba estelarizar los viernes y lo que hice como Místico fue gracias a la gente. Un luchador de 63 kilos que quería comerse al mundo. Empecé a escalar y después de ganar la Gran Alternativa, fue algo que me motivó para ganar más cosas".

Y es que La Gran Alternativa, lo catapultó a las luchas estrellas, cuando había grandes luchadores estelares y "tenías que ganarte un lugar a pulso, o acababan contigo". Ese torneo consiste en apoyar a un joven valor. "Fue maravilloso enfrentarme a luchadores con sueños como yo. Tuve un gran padrino, el Hijo del Santo y enfrenté a Dr. x y el Último Guerrero".

Se puede decir que como Místico tuvo a tres grandes rivales que fueron Último Guerrero a quien enfrentó un sin fin de ocasiones, el otro fue Averno quien lo recibió en su debut en la México y siempre estuvo detrás de su máscara brindando grandes encuentros.

Y Black Warrior con quién hizo pareja en un inicio y después de un error, terminaron por retarse en un duelo de apuestas.

Reconoce que el Hijo del perro Aguayo fue un gran rival y era muy aguerrido y la gente se quedó con ganas de verlos frente a frente en un aniversario.

Después obtuvo campeonatos cómo el mundial medio NWA, obtuvo el Trofeo de La Leyenda de Plata en tres ocasones (2007, 2008 y 2009). Se midió a grandes atletas de la empresa

¿Y porque irse de México siendo la máxima figura mexicana?

Cómo Místico había hecho muchas cosas, llegó al límite de solicitudes de trabajo, participó en programas de televisión, comerciales, promocionales. Pero faltaba aquella emoción de empezar de nuevo, quería internacionalizarse. Pero la sorpresa se la llevó él, pues en luchos países comnezaron a gritarle Místico, Místico. " El Consejo se veía a nivel mundial"

CARÍSTICO REGRESA A SU CASA

Reconoce que tuvo miedo de regresar y que lo rechazaran. En octubre del 2015 su sueño se le concede y regresa al Consejo Mundial de Lucha Libre, dijo que temblaba y la gente no se imaginaba que luchador se presentaría y cuando sonó la canción de la Quinta Estación casi las lágrimas se salían de sus ojos. Sabía que tenía que ganarse nuevamente un lugar, que el camino no sería fácil y volvió a prepararse pues temía que el público lo rechazará.

Considero que los países más importantes que visitó fueron China en las Olimpiadas en dónde fue llevado a un templo por más de 38 días y Japón, país del que admira su cultura. Esas experiencias le ayudaron a enriquecer no solo su trabajo; sino su vida personal.

FRENTE A FRENTE.. MISTICO LA NUEVA ERA

Después de ese regreso, la gente esperaba que se enfrentarán ambos luchadores y que tal vez el pretexto fuera una lucha por el nombre, pero Caristico reconoció que era difícil estar frente a él, ya que se veía y era luchar contra él mismo. Sin embargo, la reacción del público fue sorprendente porque comenzaron a gritarle "Místico" y no Carístico. Y aunque no ve posible una batalla por el nombre, sería interesante contender por él.

Caristico está agradecido con lo que la lucha libre le ha dado, por ello busca regresarle parte de lo mucho que le ha dado cómo haber podido hacer amistad con el futbolista Gaby Pereyra, conocido como "El Místico Pereyra" y un sin fin de personajes.

"Aún recuerdo cuando estaba empezando, tenía muchos sueños y ganas de salir adelante. Era introvertido, inseguro y poco a poco fui cambiando, pero me costó mucho trabajo.









Publicidad