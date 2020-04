Te sorprenderá ver quién ha realizado el reto de Federer

Roger Federer lanzó un reto viral en redes sociales para celebridades y aficionados.

El maestro suizo del tenis, con 12,7 millones de seguidores en Twitter, realizó un ejercicio frente a una pared.

“Aquí hay un útil ejercicio en solitario, ¡veamos qué tienes!”, publicó el martes.

Here’s a helpful solo drill. Let’s see what you got! Reply back with a video and I’ll provide some tips. Choose your hat wisely 🎩😉👊 #tennisathome pic.twitter.com/05lliIqh1h — Roger Federer (@rogerfederer) April 7, 2020

La particularidad: hacerlo con un sombrero. Él utilizó uno que le regalaron en Quito, Ecuador.

“Responde con un video y te daré algunos consejos. Elige tu sombrero sabiamente”.

El tuit ha tenido dos millones de reproducciones, con casi 8 mil retuits y 67 mil me gusta.

Pero, ¿qué estrellas han realizado el desafío?

Las celebridades que replicaron el desafío de Federer

El primero en responder fue uno de sus grandes rivales en el tenis, Novak Djokovic.

Ah, pero el bromista serbio no utilizó un sombrero.

Toni Kroos, mediocampista del Real Madrid, sí cumplió con el sombrero.

“Desafío aceptado”, escribió el alemán. “Disculpa por el sombrero”, agregó, colocando un emoticono.

Otro que se unió fue Hugh Jackman, pero a su manera.

“Wolverine” apuntó que no tiene “una cancha de tenis, pero sí tengo un montón de estas”… mientras subía escaleras.

Es el entrenamiento en casa a la mejor manera de Jackman.

Juan Pablo Sorín, ex futbolista argentino, lo hizo con un balón de futbol.

Para vos @rogerfederer con fútbol vale también ? Avec la ⚽️de football c’est bien aussi ? 😂😂😂 très bon le défi ! Mbueno el desafío ! #QuedateEnCasa #RestezChezVous #StayAtHome #ficaemcasa pic.twitter.com/uV7Zhu6WEx — Juan Pablo Sorin (@jpsorin6) April 7, 2020

“Para vos, Roger Federer, ¿con futbol vale también?”, preguntó el ex jugador de River Plate, Barcelona y Villarreal.

¿Y qué tal Sofía Kenin? ¡Hasta con Tik Tok lo realizó, espectacular!

Desde Colombia hasta Argentina, México, Bolivia y otras partes de Latinoamérica se unieron al reto del suizo.