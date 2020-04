Revela 'Chicharito' los incómodos apodos que ha tenido en su vida

Javier Hernández reveló algunos pasajes de su vida, entre los que recordó los distintos apodos que ha tenido además de Chicharito, pues explicó que casi nadie lo llama por su nombre.

En una entrevista con la comediante Sofía Niño de Rivera, el futbolista surgido de las Chivas habló sobre las modificaciones que ha sufrido su apodo de Chicharito, el cual viene de su padre a quien le decían ‘Chicharo’cuando era futbolista.

"¿Un apodo que no sea Chicharito? Por ejemplo, como muchos me decían en la secundaria, es la primera vez que lo voy a contar esto. Me decían 'Chichis' muchas veces y luego mucha gente me empezó a decir 'Boobs’. Me acostumbré a tener 500 mil apodos desde que estuve chico. La verdad es que poca gente me llama por mi nombre. La verdad es que solo mi familia lo hace", comentó Hernández Balcázar.