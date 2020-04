Sharapova recibe más de 2 millones de mensajes en su celular

La ex tenista, Maria Sharapova, quiso tener más contacto con sus seguidores durante época de confinamiento provocada por el coronavirus, por lo que compartió su número de celular, pero tal vez no pensó que tendría tanta convocatoria su iniciativa, ya que en 40 horas recibió más de 2 millones de mensajes.

"He intentado buscar la manera para estar en contacto con todos mis seguidores porque la semana pasada me lo pasé muy bien realizando una videoconferencia con 150 de ustedes. Me encantó ese chat y desearía estar más conectada con los aficionados porque todos estamos pasando por el confinamiento. Quiero que me escriban qué piensan. Le dejo un número de teléfono y me pueden mandar cualquier mensaje que llegará directamente a mi celular, el mismo que estoy agarrando ahora. Les voy a responder”, fue el mensaje con el Sharapova que dio conocer su iniciativa.

Después de eso publicó un tuit para decir que había recibido 2.2 millones de mensajes en 40 años.

2.2 million views in 40 hours. My current phone status… 🤯 https://t.co/JBz3jTcZEE pic.twitter.com/3LhexYt9t9 — Maria Sharapova (@MariaSharapova) April 5, 2020

La rusa de 32 años apenas anunció el pasado 26 de febrero su retiro del tenis profesional, pero esto demuestra que su popularidad no ha decaído.