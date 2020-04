Charlotte Flair se muestra contenta por el proceso de NXT

Cinco años han pasado desde que 'La Reina' Charlotte Flair dijo adiós a la WWE y a la NXT. Sin embargo, durante la celebración de Wrestlemania 36, volvió para dejar en claro su hegemonía y proclamarse campeona por tercera ocasión de la NXT.

Esto ocurrió en una lucha en la que venció con total autoridad a Rhea Ripley, durante la atípica función del WM 36.

A pesar de conquistar por tercera vez el título de la NXT, la campeona, Charlotte Flair se dijo emocionada por la evolución que ha tenido esta marca de la WWE y el trabajo que se les da a los luchadores en el Performance Center para su constante desarrollo.

"Wrestlemania 36 realmente me hizo darme cuenta de lo mucho que han crecido en el Performance Center y NXT junto con todas las personas alrededor de ellos. NXT es ahora la tercera marca de la WWE y ha dejado de ser el centro de desarrollo, ahora necesitamos otro centro de desarrollo", explicó.

Finalmente, Flair respondió a los cuestionamientos por parte de Becky Lynch, quien aseguró que Charlotte no merecía la oportunidad de enfrentar a Rhea Ripley debido a que no formaba parte del elenco de NXT, ante lo cual la 'Reina' respondió.

"NXT ya no es un centro de desarrollo, ahora es una marca de la WWE. ¿Por qué no podría entonces yo haber retado a Ripley por el título?, yo creo que Becky Lynch está celosa de que el campeonato de la NXT ahora es el más importante de la división femenina y no el de RAW", sentenció.