El dramático momento que marcó el retiro de Cirilo Saucedo

Cirio Saucedo dejó el futbol hace dos años, con un legado importante en varias escuadras donde militó, sobretodo con Monarcas Morelia y los Bravos de Juárez, su último equipo que contribuyó a un retiro inesperado y dramático.

El ex guardameta relató a ESPN por qué colgó los botines en una trayectoria donde llegó hasta la Selección mexicana y defendió los arcos de nueve clubes en el futbol mexicano. “Morelia me dijo que me iban a mandar a Juárez. Fui allá, perdimos la final contra Lobos. Me preguntaron si quería quedarme o buscar algo en primera.Le dije al presidente que me quería quedar, que quería ascender con Bravos, que me respetaran lo que ganaba. Me dijo que sí hablaría con la gente de Morelia”.

Cirio indicó que al regreso de la pretemporada, no había recibido ninguna respuesta por parte de la directiva de los Bravos, por lo que pensó que todo marchaba bien, pero vino lo peor: “Ese día a las 11 de la noche me avisan que, de lo que ganaba, me iban a pagar el 30 o 40 por ciento”.

"Si a mí, que ya tenía una trayectoria, me hicieron eso, imagínate lo que les hacían a los muchachos que no tenían un nombre todavía. Gracias a Dios sucedió así, no fue una lesión, estoy completamente sano. Tal vez pude haber jugado más tiempo, me cuidé mucho durante mi carrera y creo que todavía tenía para poder jugar”, abundó Saucedo.

Añadió que le hubiera gustado retirarse con un homenaje, pero sabe que si a un jugador como Cuauhtémoc Blanco se lo negaron en América, entiende que la situación es complicada para cualquier otro futbolista: “No lo dejaban retirarse en América en torneo. Le dieron un partido, ¿por qué no le dieron un torneo? Si a Cuauhtémoc Blanco le costó tanto trabajo poder retirarse así, imagínate a todos los demás que fueron mortales”.