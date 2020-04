'El peor error de mi carrera fue irme al Shaktar": Nery Castillo

Quizá todos recordamos a Nery Castillo con la Selección Mexicana por aquel gran gol que el uruguayo naturalizado mexicano nos regaló en la Copa América de 2007 ante el conjunto de Brasil, siendo ese su mejor momento futbolístico y logrando ser uno de los referentes mexicanos de aquel momento.

Además, su paso en el futbol europeo con el conjunto del Olympiakos se encontraba en el punto más alto, a tal grado que era el goleador del equipo griego y uno de los referentes para la afición.

En entrevista con el portal Fosonline, el uruguayo naturalizado mexicano reveló que lo obligaron a firmar su salida del Olympiakos para posteriormente ir a jugar a Ucrania con el Shaktar Donetsk de aquel país.

"Regreso de la Copa América a Grecia para ir a Santorini con mi esposa que estaba embarazada. Tenía unos días libres debido a mi participación en la Copa América mientras Olympiakos comenzaría a prepararse. Llego al aeropuerto y un ucraniano me está esperando y comienza a hablarme sobre el dinero y que el Shaktar había negociado con Olympiakos, todo lo que quedaba era encontrarse conmigo. Le digo 'dejame ir amigo, me voy de vacaciones, no me voy de Olympiakos", explicó el ex jugador.

Ya en la isla griega de Santorini, Nery Castillo en compañía de su esposa, quien estaba embarazada, tuvo que ponerle fin a sus vacaciones tras una llamada por parte del Olympiakos, que lo obligó a regresar para firmar su traspaso al equipo ucraniano.

"Olympiakos nunca había ganado tanto dinero de una venta de un jugador (20 millones de dólares), nunca. Y definitivamente querían venderme. Fui presionado para firmar. Solo yo, Petros Ivic (Presidente del Olympiakos) y mi padre, sabemos qué presión recibí incluso querían eliminar el porcentaje de la cláusula que tenía en caso de que obtuviera una transferencia", agregó Castillo.

De esta manera, Nery Castillo explicó cómo tras su llegada al futbol de Ucrania tuvo un bajón futbolístico en su carrera, ademá de que reconoció que atravesó por problemas psicológicos y personales tras esta decisión la cual estuvo totalmente en contra de su voluntad.

"Me fui con un corazón negro. Fui a Ucrania psicológicamente mal, luego las cosas empeoraron. Al principio no nos gustó, hacía mucho frío. Y más tarde, mi madre y mi padre murieron en el mismo año, con un mal escenario con el entrenador que nisiquiera me dejaba ir al funeral. Fui a Shaktar y pensaba todos los días cómo volver a Olympiakos. Mi error fue pensar que si no no jugaba bien allí volvería más fácilmente", sentenció.