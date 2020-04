Muere jugador de hockey a los 25 años por un derrame cerebral

Colby Cave, alero de 25 años de los Oilers de Edmonton, murió este sábado a consecuencia de una hemorragia que le sobrevino a comienzos de semana, informó su esposa, Emily.

FANS PIDEN QUE MARTINOLI Y LUIS GARCÍA NARREN TODOS LOS JUEGOS DE LA ELIGAMX

"Es muy triste compartir la noticia de que nuestro Colby Cave falleció esta mañana", dice un comunicado.

Cave fue trasladado en avión el martes al Hospital Sunnybrook en Toronto y permaneció en coma inducido médicamente después de pasar por una cirugía para extirpar un quiste coloide que estaba presionando su cerebro.

La familia del jugador no lo pudo visitar en el hospital debido a las reglas impuestas por la pandemia del coronavirus.

El miércoles por la noche, Emily publicó en su cuenta de Instagram que la familia necesitaba un "milagro".

El capitán de los Oilers, Connor McDavid, dijo entonces que su compañero era "uno de los tipos más duros" que conocía.

El comisionado de la NHL, Gary Bettman, dijo hoy que en su corta carrera Colby Cave fue ejemplo e inspiración para la Liga.

El presidente de los Oilers, Bob Nicholson, y el gerente general del equipo, Ken Holland, expresaron a través de un comunicado que "Colby fue un excelente compañero de equipo con gran carácter, admirado y querido en todos los lugares donde jugó".

Originario de Battleford, Saskatchewan (Canadá), Cave marcó un gol en 11 juegos con Edmonton esta temporada.

Statement from NHL Commissioner Gary Bettman on the passing of Colby Cave. https://t.co/Uk56BzS7qk pic.twitter.com/06V3AFQPra

We'll never forget Colby's last @NHL goal as he displayed some tremendous skill to help the #Oilers capture a big road victory in Pittsburgh this season.

🧡💙🧡💙pic.twitter.com/A5uZNmPZMl

— Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) April 11, 2020