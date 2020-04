Hugo Sánchez ve atractiva la posibilidad de dirigir en la MLS

A pesar de que el paso de Hugo Sánchez en la MLS de los Estados Unidos fue breve, el ex jugador del Real Madrid es recordado con cariño al igual que él guarda un especial cariño hacia el futbol estadounidense.

Es por ello, que a pesar de que actualmente está alejado de las canchas en su faceta como director técnico, para dedicarse de lleno a su nueva etapa como analista deportivo en tv, el pentapichichi, no descartaría volver a los banquillos e incluso se animó a querer dirigir en la MLS, una liga a la cual considera atractiva y en constante crecimiento.

"No descarto la posibilidad de llegar a dirigir a Estados Unidos, porque tuve la posibilidad en mi juventud, de jugar en San Diego Sockers antes de partir a Europa, me enamoré de esa ciudad y por eso tengo casa aquí, en San Diego. De regreso de Europa jugué en Dallas Burn", explicó Hugo en entrevista para ESPN, cadena para la que trabaja actualmente.

Además, el ex jugador del Madrid y técnico de la Selección Mexicana, presumió ser uno de los dos jugadores en la historia del futbol de Estados Unidos en jugar bajo el formato anterior y el de la MLS, hecho que él considera histórico y un factor clave para algún día regresar.

"Yo soy uno de los dos jugadores en la historia del futbol de Estados Unidos. Estuve en las dos ligas, bajo el formato actual y bajo el formato de MLS. El futbol de Estados Unidos, quieras o no, tiene un significado que no descarto la idea de poder dirigir ahí", sentenció el ex jugador y técnico de Pumas.