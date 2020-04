"Es increíble que me paguen tantísimo, mientras los médicos no ganan nada": Chicharito

Javier 'Chicharito' Hernández siempre se ha caracterizado por ser un jugador que tanto dentro, como fuera de la cancha, siempre ha tenido importantes reflexiones sin importar cuál sea el tema de por medio.

Ahora, en una entrevista en yotube, el delantero del LA Galaxy y máximo goleador de la Selección Mexicana dio su punto de vista sobre las diferencias salariales que existen en el mundo del futbol a comparación del ámbito médico y científico en el mundo, el cual está atravesando por un momento difícil debido a la pandemia del Coronavirus Covid-19.

"Espero que esto mejore nuestra realidad. Ojalá sirva para que esa gente que está en unos niveles altos en todos los sentidos pueda aprender de esto y no haya tanta desigualdad. Siempre lo he sentido. A veces es increíble que a mi por hacer un deporte me paguen tantísimo dinero, mientras que los médicos y científicos que buscan la cura contra algo que está parando al mundo no ganan nada, económicamente hablando", explicó el Chicharito en entrevista con Sofía Niño de Rivera.

Asimismo, el delantero mexicano explicó cómo conlleva este confinamiento en Estados Unidos, país que lamentablemente sigue creciendo en cuanto a número de contagios y de fallecimientos se refiere, por lo que Hernández, en compañía de su esposa y de su hijo se encuentran en casa.

"Con Sara tenemos muchas cosas afin y otras que no, pero tenemos cosas muy claras del respeto, de la libertad. Nos llevamos muy bien, no todo es color de rosa, pero el amor está ahí, tenemos muy buena convivencia. Esta estabilidad nos viene bien, porque nos estuvimos moviendo muchísimo. Noah apenas está agarrando el ritmo de sueño y si nos viene muy bien. Tenemos en mente disfrutar lo que sea en este aislamiento", añadió el mexicano.